Súlyos hibát vétett a légi irányítás, másodperceken múlt a tragédia - videó

Az Indi Go leszálló A320-asa másodpercekkel azután ért földet Mumbaiban, hogy az ugyanarról a futópályáról felszálló Air India A320-as el tudott emelkedni - írja az Airportal.hu.

A dologban az az érdekes, hogy mindkét gép rendelkezett le-, illetve felszállási engedéllyel.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a szolgálatot teljesítő légiforgalmi irányítóval szemben.

Az akár tragikus végkimenetelt is magában hordozó pillanatokat egy reptéri kamera is rögzítette:

Serious security concern at @CSMIA_Official Mumbai Airport yesterday putting 100s of life at risk



While @airindia ✈️ was in the process of take off, another ? from @IndiGo6E was allowed to land on same runway@DGCAIndia takes action against #Mumbai ATC official responsible pic.twitter.com/nsJvHZrWTZ