Az Ural hegység déli részén fekvő várost uraló bűnbanda tagjai komoly összetűzésbe keveredtek az egykori Wagner csoport Cseljabinszkba visszatért tagjaival, a harcedzett zsoldosok azonban gyorsan felülkerekedtek, és megleckéztették a nehézfiúkat. A verekedésről az egyik közelben lakó készített titokban videofelvételt.

A tettlegességig fajult oktatás azonban váratlan fordulatot vett, amikor a bűnözök erősítést kaptak. Autóval érkező társaik nem sokat teketóriáztak, és rálőttek a zsoldosokra, akik kénytelenek voltak menekülőre fogni a dolgot.

Russia: Wagner mercenaries got into a mass brawl with local bandits in Chelyabinsk and were winning. Then bandit reinforcements arrived and shot up the mercenaries.

These Wagnerites have now called up their Wagner brethren to come down on the city and destroy the bandits. ? pic.twitter.com/UAbYM9kSQO