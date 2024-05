Orosz tankra számítottak az ukrán katonák, egészen más közelített feléjük – videó

Számos Ukrajnához kötődő közösségi oldalon megjelent a harkivi fronthoz közel készült videó - írja a Portfolio.

A képsorokat olyan katonák rögzítették, akik a bokrok között megbújva, teljes harci készültségben készülnek egy esetleges orosz támadás elhárítására.

Motorzúgást hallva arra számítottak, hogy egy ellenséges harckocsi fog felbukkanni, de aztán kiderült, hogy a hang forrása egy gazdálkodó, aki munkagépével kijött megöntözni a földjét.

A felvételt készítő ukrán katona a nevetéssel küzdve úgy kommentálja a dolgot, hogy "ez az ember halhatatlan, az orosz drónok itt röpködnek a feje fölött, ő meg csak öntözi a földjét".

Mint írják, a videó azért kifejezetten érdekes, mert a harkivi fronthoz közel készült, az orosz drónok hatótávolságán belül.

Ukrainian soldiers in the Kharkiv area “woke thinking a tank rolled in.”

It’s a Ukrainian farmer just going about his business and spraying his field.

They are apparently within range of FPVs. pic.twitter.com/RJj5x9XDuK