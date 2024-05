Döbbenetes videó a Szentpéterváron folyóba zuhant busz belsejéből

A mintegy 20 utast szállító busz szinte teljesen elmerült a város történelmi központjában lévő híd közelében. A helyszínre érkezett mentők a tetőn keresztül próbálták menteni a bentrekedet embereket. A busz körül mentőcsónak voltak, a hídon pedig mentőautók várakoztak.

A hatóságok által közzétett videón az látható, ahogy a busz vadul kanyarog, mielőtt átszakítjaa a híd korlátját és a folyóba zuhan.

? Moment St. Petersburg Bus Driver Loses Control, Slams into Another Vehicle & Crashes into Moika River today. 20 people were reportedly on board at the time. Emergency Service teams are pulling people to safety through the roof now?



Terrifying!



? RIA Novosti pic.twitter.com/AVrMrewZ8h — Volcaholic ? (@volcaholic1) May 10, 2024

Most az X-en megjelent az a videó felvétel is, amit a busz belsejében lévő biztonsági kamera rögzített a baleset idején. Az utasok meglehetősen nyugodtan viselkedtek, dacára annak, hogy a buszmár a folyóba zuhanás előtt is furcsán mozgott.

The driver calmly and naturally steered the vehicle into the river.



RosMedia posted a video from inside the bus that went down in St. Petersburg https://t.co/4cI6Q4ueDp pic.twitter.com/g3H1cS6D5c — Slava ?? (@Heroiam_Slava) May 11, 2024

A helyi hatóságok köszönetüket fejezték ki a járókelőknek, akik a vízbe ugorva segítettek a mentésben. A RIA hírügynökség szerint a busz sofőrjét őrizetbe vették.