A Kyivpost angol nyelvű, ukrán portál titkosszolgálati forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy megsemmisítettek egy Nyéba-U típusú orosz radart Brajnszk régióban. A mélyen az orosz hátországban települt lokátorral a 700 km-ig tudták ellenőrizni az Ukrán légteret. A 100 millió dolláros eszközzel az oroszok a precíziós bombákkal támadó repülőgépeiket támogatták.

A Nyéba-U-t hét repülőgépszerű ukrán drón pusztította el. A lokátor kiiktatásával katonáink könnyebben tudnak dróncsapásokat mérni az oroszokra, akik már nem képesek ellenőrizni Ukrajna északi területeinek légterét - közölte a Kyivposttal az ukrán titkosszolgálat (SZBU) névtelenül nyilatkozó ügynöke.

