Megrohamozták az ukrán nagykövetségeket Európában

Óriási sorok alakultak ki a sok ukrán menekültet befogadó országokban az útlevélügyekkel foglalkozó ukrán konzulátusok előtt, miután a Legfelső Tanács a múlt héten második olvasatban elfogadta a mozgósításról szóló átdolgozott törvényt, mely többek között azt is előírja, hogy azon hadköteles férfiak számára, akik nem frissítették katonai nyilvántartási adataikat a toborzóban, korlátozzák külföldön a konzuli szolgáltatásokat – írja a kiszo.net.

A hadköteles korú férfiak külföldön már nem sokáig kaphatnak útlevelet, sokan ezért még a törvény hatályba lépése előtt megrohamozták az útlevélosztályokat, hogy új iratokat igényeljenek. Prágában például szemtanúk beszámolói szerint több száz méteres sor alakult ki, de más városokban is hasonló a helyzet.

This is the April 13 video of a long line of the Ukrainian men of the conscription age at their Consulate in Prague, Czech Republic. They came to renew their expiring passports and also to be added to the mobilization registry, as the newly adopted Ukrainian law on mobilization… pic.twitter.com/bZtRA6AGPa