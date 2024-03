Tizenegy ember őrizetbe vételéről tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, köztük mind a négy terroristáéról, aki részt vett a Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadásban - közölte szombaton a Kreml.

Az orosz elnöki hivatala szerint folyik a terroristák bűntársainak azonosítása.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint több mint 60 ember vesztette életét a Crocus City Hall elleni terrortámadás következtében, és nem kizárt, hogy ez a szám növekedni fog. A moszkvai régió egészségügyi minisztériuma szerint a halálos áldozatok között három gyermek is van.

Az X-en publikáló OSINT Defender szerint a nyugat-oroszországi Brajnszk régióban a rendőrök feltartóztattak egy személyautót, amiben a feltételezett merénylők utaztak. A hat férfi megpróbált elmenekülni, de közülük kettőt a helyszínen elfogtak. A portál úgy értesült, hogy mindannyian tádzsik állampolgárok.

A NEXTA internetes híroldal szerint a terroristák ugyanezzel a fehér színű, Renault Symbol személyautóval érkeztek a Crocus City Hall koncert központhoz, ahol aztán válogatás nélkül gyilkolni kezdték az embereket.

Más források szerint a moszkvai merénylet feltételezett tettesei tűzharcba keveredtek az őket megállítani próbáló rendőrökkel. Úgy tudni, hogy több mint 400 kilométert sikerült megtenniük a merénylet helyszínétől, amikor feltartóztatták őket. Állítólag Ukrajna irányába tartottak.

A kijevi vezetés azonban nem sokkal merénylet után közölte, hogy nincs köze az iszlamisták támadásához.