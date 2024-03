Csak erős idegzetűeknek! Videón a moszkvai terror

Moszkvában fegyveresek terroristák be a Crocus City Hall koncert terembe és tüzet nyitottak a Piknik együttes koncertjén részt vevő emberekre. A támadás nyomán robbanás rázta meg az épületet és tűz ütött ki. A koncert terem környékét ellepték a mentők, a rendőrök és a kommandósok.

A tűz az épület mintegy 3 ezer négyzetméterét elborította, elkezdett beomlani a tető

– írta a gazeta.ru portál.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester részvétét fejezte ki a terrortámadás áldozatainak hozzátartozóinak.

Több látogató és járókelő is levideózta a történteket

A felvételek egy része felkavaró, mert halottakat mutat és ezek a Telegram alkalmazásban érhetők el, amely a felvételek kényes mivolta miatt a szokásossal szemben csak az alkalmazással rendelkezők számára teszi láthatóvá azokat. Néhány azonban kikerült az X-re is.

Concertgoers hiding behind seats at Moscow’s Crocus Music Hall film the terrorist gunmen. Multiple videos in like this one. Terrifying. pic.twitter.com/l1TDb45eKj — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 22, 2024

Az egyiken az látszik, hogy az immár jobbára üres teremben géppisztolyos fegyveresek járnak és lövöldöznek. A történteket a páholyból rögzítő személy merészen megpróbál rájuk zoomolni.

Egy másik videó az előcsarnokot mutatja. A távolról felvett videón úgy tűnik, hogy a nyugodtan járkáló fegyveresek ott rejtőző embereket lőnek le közvetlen közelről.

?#BREAKING: ARMED TERRORISTS JUST STORMED THE CROCUS MUSIC HALL IN MOSCOW AND STARTED SLAUGHTERING EVERYONE



WHO IS BEHIND THIS?! pic.twitter.com/ouM48a5KgC — The Saviour (@stairwayto3dom) March 22, 2024

Egy másik videón a Moszkva nyugati részén található koncert teremnél álló gyalogoshídon menekülő emberek tömegét látni.

This is Not Good ????



Hundreds of people Running over the Bridge seeking for their life ?



This is a Very Disturbing Event to See.

Hope it Ends Soon and Everyone gets safe ASAP ??#Moscow pic.twitter.com/GUEVOpgRy3 — Azeem Khan (@azeemkhan2208) March 22, 2024

Egy további videón egy alkalmi videós járókelő a létesítmény bejáratánál fekvő holttesteket filmezi, majd bemerészkedik az ajtón át az előtérbe – és szitkozódva gyorsan kimenekül, azt kiabálva, hogy ott rohangálnak a fegyveresek.

Evakuálás Szentpéterváron is

A Gazeta.ru élő tudósítása szerint péntek este 22:41-kor bementek az épületbe a mentők. Előzőleg a helyszínre érkezett az orosz belügyminiszter, Vlagyimir Kolokolcev, Putyin elnököt pedig értesítették a helyzetről.

A helyszínen landolt az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma helikoptere is.

A portál közzétett egy videót, amelyen – feltételezések szerint – a kommandósok egy támadót vezetnek el. A sötétben és a villogó fények közepette azonban nem lehet kivenni a vonásait és megerősíteni az állítást, de az állítólagos támadó letartóztatását a Mash nevű Telegram-csatorna is megírta.

Az eseményekkel párhuzamosan Szentpéterváron evakuálták a központban található, Galereja nevű bevásárló-plázát.

Medvegyev egyből az ukránokra gondolt

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tanácsadója közölte, hogy országának nincs köze a moszkvai eseményekhez.

A fenyegető beszólásairól ismert egykori liberális volt elnök és miniszterelnök, Dmitrij Medvegyev azonnal rákapott az állítólagos kijevi szálra és azt mondta: „a terroristák csak az ellenterrorból értenek”. Ha kiderül, hogy ehhez Ukrajnának volt közel, „akkor a terroristákat és a hivatalos ukrán személyeket is meg kell semmisíteni... halált a halálért!” – írta.

A helyszínen a kommandósok ukránnak nézték egy fehér furgon rendszámát, de kiderült, hogy az fehérorosz volt.

A Crocus felső emeletei „majdnem teljesen kiégtek” - írta a Gazeta.

Közben a 112 nevű Telegram-csatorna, amely néhány sokkoló videót posztolt ki, azt írta, hogy az intézkedés közepette még mindig az épület előtt állt az a személygépkocsi, amelyen a támadók érkeztek. Attól tartanak, hogy robbanószerkezet lehet benne – tette hozzá a 112.

Az amerikaiak egyszer már figyelmeztettek

Március 8-án az Egyesült Államok „azonnali terrortámadás” veszélyére figyelmeztette Moszkvát. Az FSZB pár órával korábban azt mondta, hogy meghiúsította az Iszlám Állam támadását egy moszkvai zsinagóga ellen.

Az amerikai követség jelentésében az állt, hogy „figyelik azokat a jelentéseket, amelyek szerint szélsőségesek azonnali tervekkel rendelkeznek nagy tömeget vonzó események, köztük koncertek megtámadására az orosz fővárosban”. Most, szinte pontosan ez történt és Marija Zaharova, az Ukrajna kapcsán Washingtonnal gyakran szócsatákat vívó külügyi szóvivő azt mondta: az amerikaiaknak azonnal át kellett volna adniuk az információt, ha a birtokában voltak.

Zaharova követelte, hogy az ENSZ ítélje el a terrortámadást. (Korábban Antonio Guterres főtitkár szomorúságát fejezte ki a Moszkvában történtek miatt). A tragédia nyomán és biztonsági intézkedésként, Moszkvában és más városokban is törölték a hétvégi tömegrendezvényeket.