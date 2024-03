Oroszországban csaptak le az ukránok, kulcsfontosságú légibázist lőttek

"A Ljutij (Február) elnevezésű, ukrán gyártmányú kamikaze drón jól teljesített. Engelsz demilitarizálása folytatódik" - fogalmazott a hírszerzés, hozzátéve, hogy még tisztázzák az okozott kár mértékét. A településen van az orosz légierő "Engelsz-2" légibázisa, amely kulcsszerepet tölt be az Ukrajna elleni háborúban: az orosz erők számos rakétatámadást indítanak onnan. A közösségi oldalakon közzétett beszámolók szerint a helyszínen legalább négy robbanás történt, és tűz keletkezett.

Ukrainian drones hit targets at airfield in Russia's Engels - media.



Ukrainian-made drones were used in the attack on Engels, Radio Liberty has cited its sources in the HUR. The intelligence service said that "the targets were hit" but did not specify which ones.



