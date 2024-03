Felborult egy tartályhajó a viharos tengeren Japán partjainál – videó

A hajó fedélzetéről kiadott segélyhívást helyi idő szerint reggel hét órakor fogadta a japán parti őrség. Ebben azt közölték, hogy felborult a Keoyoung Sun (Kojong Szon) nevű hajó a Jamagucsi prefektúrában található Simonoszeki városához közeli partoknál.

The Keoyoung Sun capsized off Yamaguchi prefecture after the crew radioed for help today. The Japanese coast guard sent boats and aircraft to assist.



The ship was reportedly at anchor because of stormy weather. Eight sailors have been rescued. pic.twitter.com/G8Bc7VBMki