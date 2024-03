Ukrán csapás ért egy oroszországi olajfinomítót - videók

A katonai hírszerzés kiemelte, hogy Oroszország katonai célokra használja ezt a létesítményt.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte: dróncsapásokat mértek három másik oroszországi olajfinomító üzemre: Rjazanban, a Nyizsnyij Novgorod környékén lévő Ksztovóban és a Leningrádi területen található Kirisiben. A finomítók elleni támadások a titkosszolgálat által indított különleges hadműveletek sorozatába illeszkednek. "Szisztematikusan valósítunk meg egy részletes stratégiát az Oroszországi Föderáció gazdasági potenciáljának csökkentésére. Feladatunk, hogy

amelyet az agresszor ország közvetlenül a háborúba irányít ukrán állampolgárok legyilkolására" - írta az SZBU. Hozzátette, hogy más alakulatokkal közösen hajtottak végre dróntámadást az orosz légierő buturlinovkai légibázisa és egy voronyezsi katonai repülőtér ellen.

Rostov region authorities say debris from downed drones fell on the site of the Novoshakhtinsk oil refinery. Ukrainian drones were also said to have attacked the Ryazan refinery. This is what the explosions at its site looked like.



Video: Baza pic.twitter.com/p0IvdUW8ir