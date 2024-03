Elon Musk jött, látott, győzött Németországban

A német média beszámolói szerint Elon Musk a rövid vizit során igazi showmanként viselkedett. Szemlét tett a gyárban, majd a területén felállított hatalmas sátorban beszédet intézett az alkalmazottakhoz.

A gyár több mint 12 ezer dolgozót foglalkoztat, számukra a németországi üzem működése egzisztenciális kérdés is. Ez is magyarázza, hogy a német alkalmazottak lelkesen éltették a tulajdonost. Mindehhez hozzájárult az is, hogy Elon Musk nem is egyedül, hanem nyakában kisfiával jelent meg, aki "végigülte" a beszédet. "Nem tudnak megállítani minket" – kiáltotta Musk a tömegnek.

Az üzem szóvivője nem sokkal a vizit előtt jelentette be, hogy

a gyár az egyhetes kényszerleállás után szerda reggel újraindította a termelést.

Az alkalmazottak azt várták Elon Musktól, hogy megjelenésével hitet tesz a gyár működése, illetve a helyszín mellett – hangsúlyozta Brandenbug tartomány szociáldemokrata gazdasági minisztere. Jörg Steinbach szerint a különös merénylet után többen aggódtak amiatt, hogy a grünheidei Tesla-gyár bezárja kapuit. A jelek szerint azonban a történteknek semmilyen negatív következménye nem lesz – tette hozzá.

Ezt megelőzően Dietmar Woidke, Brandenburg tartomány ugyancsak szociáldemokrata miniszterelnöke a ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva elítélte a Teslát megbénító támadást. Hangsúlyozta, hogy a tartomány, illetve a német kormány üdvözli a gyár németországi működését, ami megítélése szerint hozzájárul ahhoz, hogy Németország fontos befektetési központ legyen.

Az üzem mellett kiállók azzal érvelnek hogy a gyár jelentős mértékben segíti a település, illetve az egész környék jövőbeni fejlődését, és nem utolsósorban a munkavállalás lehetőségét. A "képlet" azonban nem ennyire egyértelmű. Grünheidében és környékén hetek óta környezetvédő szervezetek a helyi lakosság jelentős részének támogatásával tiltakoztak az üzem tervezett bővítése és ezzel kapcsolatban a termelés megduplázása ellen.

"Kevesebb autó, több hely az élethez" – volt a tiltakozók fő jelszava. Noha bejelentették, hogy folytatni kívánják a tiltakozást, a helyi rendőrség közölte, hogy

péntekig kapnak határidőt, ezt követően felszámolják a tiltakozók helyi táborát.

Az üzem vezetői korábban úgy vélekedtek, hogy a leállás következtében több százmillió eurós a kár. Az áramellátás megbénítását magára vállaló Vulkangruppe ügyében a szövetségi államügyészség folytatja a nyomozást.