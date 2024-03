Újabb halálos segélyosztás volt Gázában - videó

Egy, a levegőből ledobott nagy segélycsomag csapott agyon öt embert a Gázai övezetben - közölte pénteken a radikális iszlamista Hamász ellenőrzése alatt álló helyi egészségügyi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a tragédia a nem megfelelően kibomló ejtőernyő miatt következett be.

A közösségi médiában megjelent videófelvételeken látható, amint a nagy segélycsomag szinte fékezés nélkül a földnek csapódik. A halálos áldozatok mellett több sérült is van.

Already 5 people have been killed by humanitarian supplies in the Gaza Strip, Palestinian media claim



The video shows that some of the cargoes failed to open their parachutes and fell on people at high speed. At least 11 people are reported to have been injured. pic.twitter.com/D4vtNheqBQ