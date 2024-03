Elment a Star Wars és a Szörnyecskék szinkronszínésze

Lánya elmondása szerint a színészt álmában érte a halál – írja az Index a Sky News beszámolójára hivatkozva.

A szinkronszínész Salacious Crumb (Star Wars) és Mogwai (Szörnyecskék) hangjaként tett szert népszerűségre. Mark Dodsonról, aki a szinkronszínész-közösség elismert alakja volt, az Evansville Horror Conon emlékeztek meg a filmekhez és a szórakoztatáshoz való hozzájárulása miatt.

A tervek szerint a színésznek is meg kellett volna jelennie az eseményen, de váratlan halála miatt erre már nem kerülhetett sor - adja hírül a lap.

It is with the heaviest of hearts that we learn of the passing of Mark Dodson. Mark was genuine and funny and the characters he brought to life will always be as iconic as he was kind. Thank you for everything Mark, you are missed. pic.twitter.com/uTLiyUlXJm