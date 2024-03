Elkezdődött Alekszej Navalnij temetése - nagy a tömeg, sok a rendőr

Egy helyi templomban vesznek végső búcsút Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki vezetőtől, majd a Boriszovszkij temetőben, a Moszkva folyó túloldalán helyezik végső nyugalomra - számol be róla az Index. Mint írják, értesülések szerint a szertartás útvonalán végig fémkordonokat helyeztek el, különös tekintettel a templom bejáratára. Az utcai lámpákra mobil térfigyelő kamerákat szerelt fel a rendőrség.

A lap úgy tudja,

a templom oltára fölött is található biztonsági kamera, a kapun kihelyezett tájékoztató figyelmeztet, hogy tilos fényképet és videót készíteni.

A búcsúztatóra állítólag csak Alekszej Navalnij édesanyját engedik be, mást nem. Özvegye a korábbi hatósági zaklatások miatt külföldre szökött, héten több európai uniós intézményben fogadták őt, illetve beszédet mondott az Európai Parlament előtt Strasbourgban, ahol szólt a temetésről, de nem volt biztos benne, hogy békésen fog lezajlani. Két gyermekük szintén külföldön él.

Mint írják, egyelőre nem tudni, hogy a hatóságok miként reagálnak majd a szertartásra érkező tömegre. A BBC News értesülése szerint Navalnij barátai, közeli ismerősei közül többeket már akkor letartóztattak, amikor kiléptek lakásukból, hogy elinduljanak a temetésre.

Orosz emberi jogi szervezetek azt tanácsolják mindenkinek, hogy

aki ellátogat a temetésre, az mindenképpen vigye magával a papírjait arra az esetre, ha őrizetbe veszik és igazolnia kell magát,

illetve egy papírra írja fel az ügyvédje elérhetőségeit, hogy gyors jogi segítséget kérhessen.

Kira Jarmis, a volt ellenzéki politikus szóvivője megerősítette, hogy eredetileg csütörtökön lett volna a temetés, de nem találtak embert a sírásáshoz, illetve még ma reggel is az volt a legfőbb gond, hogy találjanak egy halottaskocsit, amely a gyászszertartás után a koporsót a temetőbe kiviszi - írja a lap. A temetkezési vállalkozások mondvacsinált indokokkal elküldték őket, máshol azt mondták, hogy a hatóságok figyelmeztették őket, ne nyújtsanak segítséget Alekszej Navalnij temetéséhez. Így a családnak, barátoknak tartott halotti tor rendezése is problémát okoz.

A long line has formed before the entry to the Church of the Icon of the Mother of God Soothe My Sorrows where Navalny’s memorial service will take place in just under two hours https://t.co/G0oJtu1awh pic.twitter.com/IcVHLDI7CQ