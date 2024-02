Kíméletlenül végeztek ki ukrán hadifoglyokat

"Ma reggel a (keleti országrészben harcoló) Horticja hadműveleti és stratégiai csapatcsoport szektorában az oroszok ismét kimutatták a nemzetközi humanitárius joghoz való hozzáállásukat azzal, hogy lelőttek két ukrán hadifoglyot" - áll az üzenetben.

Az ukrán katonák kivégzéséről egy félperces videófelvételt is közzétett a sajtószolgálat. A felvételen látható, hogyan közelednek a felfegyverzett oroszok egy lövészárokban két ukránhoz, akiknek nincs fegyver a kezükben, és nem tanúsítanak ellenállást. Egy pillanatban az egyik orosz gépkarabéllyal tüzet nyitott mindkét ukrán katonára, és további sorozatokat lő beléjük, miután már a földre zuhantak.

Azt, hogy pontosan hol történt ez a háborús bűncselekmény, a szárazföldi erők nem közölte. Az UNIAN ukrán hírügynökség a közösségi oldalakon közzétett hozzászólásokra hivatkozva, azt írta, hogy az eset Donyeck megyében, az orosz megszállás alá került Szoledar várostól északkeletre fekvő Veszele falu közelében történhetett.

Az UNIAN a DeepState ukrán elemzőportál Telegram-csatornájára hivatkozva közölte azt is, hogy

az orosz megszállók hat, fogságba esett ukrán katonát lőttek le az avgyijivkai Zenit elnevezésű katonai állásban,

ahonnan pénteken vonultak ki az ukrán csapatok. A kivégzett foglyokat hozzátartozóik és bajtársaik egy videófelvételről ismerték fel, amelyet az oroszok tettek közzé az interneten.

This is what @Deepstate_UA has to tell about the tragic withdrawal from strongpoint Zenith in the final days of the Battle of Avdiivka.



Six Ukrainian soldiers, including four injured, were supposedly executed by Russians.



“Following a breakthrough to the Tsarska Okhota… pic.twitter.com/0l3jYW8yPs