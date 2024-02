A NATO főtitkára fontos bejelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban - videó

NATO-tagországok közösen egymillió drónt szállítanak Ukrajnának, jelentette be Jens Stoltenberg. Közölte még, hogy Kanada, Norvégia és Finnország felszereléseket és pótalkatrészeket ad az ukrán légierőhöz hamarosan megérkező F-16-os harci gépekhez, valamint további támogatást nyújt az ország légvédelméhez.

A főtitkár arról is beszámolt, hogy a szövetség húsz tagországa közös aknamentesítő csoportot hozott létre és ezzel ukránok életeit fogják megmenteni. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott összes katonai segély 99 százalékát a NATO adja. Mint mondta, a szövetség támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ukránok megvédjék a szabadságukat.

Arra is emlékeztetett Jens Stoltenberg, hogy az orosz invázió kezdete óta az Egyesült Államok már mintegy 75 milliárd dollárnyi katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást biztosított, illetve a NATO eddig együttesen több mint 100 milliárd dollárral segítette Kijevet. Az ukránok támogatása jó példája a transzatlanti tehermegosztásnak - hangoztatta a főtitkár. Közölte: a lengyelországi Bydgoszczban közös elemzőközpontot hoznak létre. Ennek célja az, hogy a NATO hasznosíthassa az ukránok harci tapasztalatait, míg ők a nyugati katonai szövetség kiképzési rendszerét használhatják.

❝We will continue to stand with Ukraine. For Ukraine’s security, and for ours❞



