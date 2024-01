Bravúros akcióval kapták el a Rolexes bandát - videó

A több mint húsz főből álló banda London belvárosában garázdálkodott. Az volt a módszerük, hogy a pubokban, vagy más szórakozó helyeken kifigyelték azokat, akiknek értékes karórájuk volt. Amikor a többnyire ittas áldozat távozott, követték, majd egy elhagyatottabb helyen csoportosan rátámadtak és értékei átadására kényszerítették.

A Scotland Yard nyomozói hónapokig próbáltak a banda nyomára jutni, de nem jártak eredménnyel. Végül bravúros akcióra szánták el magukat. Önként jelentkező rendőrtisztek, saját maguk játszották el az áldozat szerepét. A szórakozóhelyeken harsányan viselkedtek, mintha többet ittak volna a kelleténél és feltűnően rázták a csuklójukon a méregdrága luxus órákat.

Amikor távoztak, az utcán is dülöngélve mentek, hogy a rablók könnyű prédának nézzék őket. Ám a közelben lesben álltak az akciócsoport tagjai és amikor a banda megtámadta az álcázott rendőrt, lecsaptak rájuk. Az alábbi videó egy ilyen elfogásról készült:

Police officers in London pretend to be drunk to provoke street robbers - Sky News



They patrol dangerous neighborhoods in the evening, pretending to be drunk to attract the attention of criminals. When they are attacked, other police officers intervene and make an arrest. pic.twitter.com/Wzx97VSz4V