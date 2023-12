Agu Nugroho helyi rendőrkapitány azt mondta, hogy egy, az elektromos autók, illetve rozsdamentes acél gyártásában fontos szerepet játszó nikkel olvasztására használt, javítás alatt álló kemence robbant fel. A robbanás megrongálta az épület falait is, több sérült állapota pedig súlyos.

At least 13 people have been killed and dozens injured after a smelter furnace explosion at a nickel factory in Indonesia, officials said



