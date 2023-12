Megkezdi az EU a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával

Az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökének közlése azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem élt a vétó lehetőségével.

Charles Michel azt is bejelentette, hogy az Európai Tanács megadja a tagjelölti státuszt Grúziának, Bosznia-Hercegovinának pedig akkor, ha eléri a tagsági kritériumok által meghatározott szintet.

Az ET-elnök végül megjegyezte, mindezt a remény egyértelmű jelének tartja az érintett országok népe és az egész kontinens számára.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…