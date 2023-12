Orbán Viktor elmagyarázta, miért nem élt a vétóval Ukrajna csatlakozási tárgyalásai ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, Charles Michel a brüsszeli uniós csúcson bejelentette, hogy az EU elkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Erről az Európai Parlament csak egyhangúlag dönthetett, ám a magyar miniszterelnök továbbra is tartja álláspontját és nem támogatja a tárgyalások megkezdését.

A közösségi oldalán Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a találkozó szünetében, amelyben leszögezte: Ukrajna uniós tagsága rossz döntés, Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván részt venni. Kijelentette: Magyarország álláspontja világos, Ukrajna nem felkészült arra, hogy az Európai Unió megkezdje vele a tárgyalásokat az uniós tagságról.

"Teljesen értelmetlen, irracionális és helytelen döntés ilyen körülmények között megkezdeni Ukrajnával a tárgyalásokat, és Magyarország nem is módosítja az álláspontját.

Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván osztozni, és ezért Magyarország a döntéstől a mai napon távol maradt" - számolt be az eseményekről.

A történtekkel kapcsolatban a The Guardian és az Index is diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, Orbán Viktor a döntésnél elhagyta az üléstermet. De az egyhangú döntéshez minden tagállam szavazata szükséges, így minden bizonnyal átadta a szavazat jogát valamely országnak.

Az uniós állam- és kormányfők tárgyalásai a költségvetés módosításával folytatódnak.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI