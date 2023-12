Kezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások – üzent Volodimir Zelenszkij

Az uniós állam- és kormányfők a brüsszeli csúcstalálkozón úgy határoztak, hogy az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával (és Moldovával – a részletek itt olvashatók). A tanácsi döntésekhez az összes tagállam hozzájárulására szükséges, ám Orbán Viktor nem volt jelen a szavazáskor – így nem élt a vétóval, de technikailag nem is járult hozzá a magyar kormány álláspontja szerint rossz döntéshez.

A hírt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke jelentette be az X-en, ahogy Orbán Viktor is közzétette ott a helyzetet elmagyarázó videóját, és ezen a felületen üzent Volodimir Zelenszkij is. Az ukrán elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki ennek megvalósításán dolgozott, valamint gratulált minden ukránnak is.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…