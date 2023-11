Moldovai elnök kutyája megharapta az osztrák államfőt – videó

A két vezető a moldovai elnöki rezidencia udvarán sétált csütörtökön, mikor Van der Bellen megpróbálta megsimogatni a Codrut névre hallgató kutyát, az állat azonban megharapta a kezét.

A moldovai elnök angolul bocsánatot kért osztrák kollégájától, és magyarázatként elmondta, hogy kutyája megijed, ha túl sok ember veszi körül.

A kutya egy menhelyről érkezett az elnöki rezidenciába, örökbefogadása előtt elütötte egy autó és elveszítette az egyik lábát.

Alexander Van der Bellen a moldovai parlamenti elnökkel tartott megbeszélésére már bekötött kézzel érkezett.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW