Bármikor kitörhet a vulkán Izlandon - videó

Izland déli részén mintegy kilencszáz földrengést észleltek, ezzel pedig már több tízezerre nőtt a rengések száma a szigetországban, így a hétvégén vulkánkitörés veszélye miatt már közel 4000 embert evakuáltak a hatóságok egy városból.

Az izlandi meteorológiai szolgálat szakértői attól tartanak, hogy az olvadt kőzet a felszínre törhet egy tengerparti városban és kárt tehet egy geotermikus erőműben is.

"Most rendkívül nagy a bizonytalanság; lesz-e kitörés, és amennyiben igen, milyen károkat fog okozni" - közölte Matthew James Roberts, az izlandi meteorológiai iroda szolgáltatási és kutatási részlegének igazgatója.

Izland veszélyhelyzetet hirdetett pénteken, miután több nagy erejű földrengés történt a Reykjanes-félszigeten. A szigetország délnyugati részén fekvő Grindavík lakói arról számoltak be, hogy szombatra virradóra gyakorlatilag kimenekítették őket a mintegy négyezer lakosú településről, miközben rengett a föld, az utak megrepedtek és az épületek is megsérültek. Péntek este azonban a meteorológusok azt tapasztalták, hogy a szeizmológiai tevékenység a felszínhez közeledik, ezért a hatóságok elővigyázatosságból kiürítették a várost.

Hans Vera, egy belga származású 56 éves lakos, aki 1999 él Izlandon, arról számolt be hogy a családi házuk alatt a talaj folyamatosan rengett.

"Nem volt egy nyugodt percünk sem, a föld folyamatosan rengett, nem lehetett aludni a házban" - mondta Vera, aki emiatt elköltözött a Rejkjavík külvárosában élő sógornőjéhez. "Nem csak a Grindavíkban élőket rázta meg ez a helyzet, hanem egész Izlandot" - tette hozzá.

A hatóságok szerint a város 3800 lakosa közül szinte mindenkinek sikerült családtagoknál vagy barátoknál szállást találnia, és csak 50-70 ember tartózkodott az evakuációs térségben. Közülük több embert rövid időre visszaengedtek a városba vasárnap, hogy összeszedjék a holmijukat.

