Egész éjszaka lőtték a Gázai övezetet, likvidáltak egy Hamász-parancsnokot

Az izraeli hadsereg fokozta támadásait a Gázai övezet ellen, miután péntek délután bejelentették, hogy kiterjesztik a hadműveletet. Az azonban egyelőre nem világos, hogy a korábban beharangozott nagy támadásról indult-e meg, vagy még annak előkészítő műveletei zajlanak.

Rolling Israeli artillery and air strikes can be heard and seen from Gaza City tonight. pic.twitter.com/KyYC4OVifJ

Egyes hírek szerint megindultak az izraeli páncélosok, a Hamász katonai szárnya pedig azt közölte, hogy harcosai több helyen is összecsaptak az izraeli katonákkal az övezet területén.

A térségben nincs telefon- és internet-szolgáltatás, megszakadt a kapcsolat a nemzetközi szervezetek helyszínen dolgozó segélymunkatársaival és a Gázai övezetben tartózkodó újságírók sem tudnak bejelentkezni.

Az al-Jazeera arab hírtelevízió beszámolója szerint az izraeliek bombázták annak a kórháznak a környékét, amely alatt izraeli állítás szerint a Hamasz lőszerraktárat és parancsnoki központot működtetett. Az állítást a palesztin szervezet visszautasította.

Az izraeli hadsereg reggel ugyanakkor annyit megerősített, hogy

a Hamász alagútjait támadta az éjszaka, 150 célpontra mért csapást.

Azt is közölték, hogy légicsapás végzett a Hamász légi műveleteket irányító parancsnokával.

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas' Aerial Array.



Abu Rakaba was responsible for Hamas' UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense.



He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated…