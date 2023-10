Kiterjeszti a szárazföldi műveleteket a Gázai övezetben Izrael

Az izraeli hadsereg péntek este kiterjeszti a szárazföldi műveleteket a Gázai övezetben – jelentette be sajtótájékoztatóján az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője.

"Az elmúlt napokban végrehajtott támadások után a szárazföldi egységek az éjjel kiszélesítik tevékenységüket" - fogalmazott Hagari.

A térség lakóit ismét felszólította, hogy menjenek délebbre a harcok elől.

Az izraeli hadsereg közben intenzív tüzérségi csapást mért a Gázai övezet északi részére.

Az izraeli csapások helyi idő szerint este hét órakor kezdődtek és még egy órával később sem értek véget. A Kan közszolgálati rádió szintén a háború kezdete óta legnagyobb izraeli csapásokról számolt be a Gázai övezet ellen.

Az iszlamista terrorszervezet arról is beszámolt, hogy az övezetben leállt a távközlési és internet-szolgáltatás. Ez utóbbit az internetes forgalmat figyelő Netblocks, és a térségben szolgáltató Patel is megerősítette.

A Hamász terrorszervezet katonai szárnya tudatta, hogy válaszul rakétákat lőttek ki Izraelre. "Rakéták sorozatait indítottuk a megszállt területek (Izrael) felé, válaszul a civilek elleni mészárlásra" - közölte az al-Kasszám Brigádok Telegram-oldalán.

Az izraeli sajtó szerint a szélsőségesek rakétáikat Tel-Aviv, Izrael központi része és Ciszjordánia megszállás alatt álló északi része ellen indították. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő újságírói hangos robbanásokat hallottak a ciszjordániai Rámalláh térségéből.

Egyes jelentések szerint izraeli tankok indultak meg a Gázai övezetbe Beit Hanon térségében.

Israeli Tanks have reportedly crossed the Border Fence into Northern Gaza in at least Two Locations tonight near the City of Beit Hanoun with Heavy Fighting occurring.