Az internetezők sorra azonosítják a palesztín támadókat – borzalmas részletek

Az X-en publikáló Visegrád 24 számolt be arról, hogy német internetezők beazonosították az egyik palesztin támadót. Mahmud Oburdzsila azon a videofelvételen látható, amelyen a Szupernova fesztivál egyik résztvevőjének, a német-izraeli Shani Louknak a holttestét szállítják egy teherautó platóján. A lány élettelen, kicsavarodott végtagjain ülve vigyorog a kamerába a Hamász fegyverese.

A Negev-sivatagban rendezett rave fesztivál mintegy 260 résztvevőjét gyilkolták meg szombat hajnalban a Gáza felől betörő fegyveresek. A támadók azonosításában a BBC is részt vesz. A brit médiacég a közösségi hálóra feltöltött képek, videók, illetve geolokáció segítségével rekonstruálja a vérengzés néhány borzalmas részletét.

Az egyik felvételen a palesztinok éppen egy fesztiválozót hurcolnak el, a háttérben viszont egy autó mögött mozdulatlanul fekvő ember is látható. A következő felvételről azonban kiderül, hogy a férfi felemeli a fejét, miután a fegyveresek elmentek mellette. Ez lett a veszte, mert egy Hamász-terrorista odalép hozzá, és közvetlen közelről fejbe lövi.

A brit médiacég számos túlélővel is beszélt, akik elmondták, hogy reggel hét óra előtt, több irányból támadtak rá mintegy négyezer főnyi, többségében harminc év alatti fiatalra. Még a levegőből, motoros siklóernyővel közeledő fegyveresek is lőttek rájuk. A legtöbben a koncert helyszínére vezető úton próbáltak autóval és gyalogosan is menekülni.

Az egyik résztvevő elmondta, hogy őt az izraeli hadseregben kapott kiképzése mentette meg, mert tudta, hogy az utat a terroristák valószínűleg eltorlaszolták, ezért inkább a sivatag felé futott. Neki volt igaza, mert a támadók szinte mindenkit lemészároltak, aki az úton próbálta elhagyni a helyszínt. A merénylők viszont csak egy darabig üldözték azokat, akik a sivatag irányába futottak. Aztán visszatértek a koncert területére, és sorban végeztek az ott maradt sebesültekkel.

Akiket élve fogtak el, azok közül sok nőt a helyszínen megerőszakoltak – írja a tabletmag.com a túlélők beszámolói alapján. Volt olyan, akit a haldokló kedvese mellett becstelenítettek meg. A megerőszakolt nők többségét aztán agyonlőtték, bár néhányat közülük elhurcoltak Gázába, ahol nyilvánosan parádéztak velük. A videóra vett túszok közül több nő lábai között beszáradt vérfoltok mutatták, hogy szexuális erőszak áldozatai lettek.

A BBC eddig már három terroristát tudott azonosítani a nagyjából ötven támadó közül. Egyikük egy gázai palesztin rendőr volt.

Azt azonban nem tudni, hogy az azonosított fegyveresek túlélték-e az izraeli hadsereg által indított ellentámadást.