Mitrovits Miklós: nagyon furcsa helyzet állhat elő október 15-e után

A szuverenisták és a globalisták összecsapását hozhatja a két hét múlva tartandó lengyelországi parlamenti választás. A kormányzópárt továbbra is népszerű, de az ellenzéki pártok is megmutatták erejüket a vasárnapi tömegrendezvényen, amit Donald Tusk, a Polgári Platform vezetője Lengyelország újjászületése jelének nevezett.

Mitrovits Miklós Lengyelország-szakértő szerint a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS), mely önmagát keresztény, konzervatív pártnak vallja, jelen állás szerint egyedül nem fog tudni kormányt alakítani, tehát minden bizonnyal koalícióra fog kényszerülni. Ha csak a Polgári Koalíció (korábban Polgári Platform) és potenciális koalíciós társai, a Harmadik Út, illetve az Új Baloldal nem szerez eggyel több mandátumot, mint amennyire a kormányoldal számít – tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének munkatársa, aki szerint tehát:

lehet kényelmes kormánytöbbsége a jelenleg kormányzó PiS-nek a szintén jobboldali, de gazdaságilag roppant neoliberális (Szabadság és Függetlenség) Konföderációval, vagy

lehet akár szűk többsége a Polgári Koalíciónak, a Harmadik Útnak és a baloldalnak.

A választás eredménye akár hosszabb távon is meghatározhatja Lengyelország helyét és szerepét Európában, uniós tagsága azonban nincs veszélyben, hiszen a PiS is abszolút ez EU-n és a NATO-n belül képzeli el Lengyelország jövőjét, „más kérdés, hogy a szuverén nemzetek Európájaként” – tette hozzá a történész.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy mindentől függetlenül, a politikai elit döntő része egyetért abban, hogy Lengyelország stratégiai érdeke az oroszok kiverése Ukrajnából, ide értve a Krímet is. Ugyanakkor a PiS potenciális koalíciós partnere, a jobboldali Konföderáció meglehetősen szkeptikus ezzel a stratégiával szemben, sőt elvből elutasítja az ukránok feltételek nélküli támogatását, így elképzelhető, hogy a Jog és Igazságosság egy olyan társat kap majd a választások után, ami a külpolitikában egészen más vonalat akar majd képviselni, mint a PiS. „Arról nem is beszélve, hogy gazdaságilag is egészen mást képviselnek, ami miatt egy

nagyon furcsa szituáció állhat elő a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Lengyelországban október 15-e után.”

Mitrovits Miklós szerint a jelenlegi kormánypárt győzelme javíthatna a magyar–lengyel viszonyon, de ha a mostani ellenzék alakíthat kormányt, az újabb mélypontot hozhat a két ország kapcsolatában.