Már az ukrajnai fronton vannak a Nyugatról érkező első Leopardok – fotók

Az Infostart is beszámolt róla, hogy két héttel ezelőtt megérkeztek Ukrajnába az első Leopard 1A5-ös típusú harckocsik Dániából. Korábban a skandináv ország, Hollandia és Németország állapodott meg abban, hogy ilyen tankokat bocsájt a kijevi vezetés rendelkezésére és kiképzést nyújt az ukrán legénységek számára az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója (EUMAM Ukrajna) keretében.

Közben az X-en már közzétették az első képeket az ukrán haderő számára eljuttatott Leopard 1A5-ös harckocsikról.

– írja a Portfolio.

A Leopard 1-es harckocsikat már a legtöbb NATO-tagországban kivonták a hadrendből, és helyüket a sokkal korszerűbb, nagyobb harcértékű Leopard 2-esek vették át. Azonban még a Leopard 1-ek is eséllyel vehetik fel a harcot az orosz hadsereg által egyre nagyobb számban bevetett, ősrégi T-55-ös vagy T-62-es tankokkal. Az újabb T-72-es, T-80-as, vagy főleg a T-90-essel szemben viszont már kevesebb az esélyük.

⚡️Another Leopard 1A5 tank in ??Ukraine, but already in a camouflage net. pic.twitter.com/VwscRYTYJd

A Portfolio azt írja, az első Leopard 1-eseket az 1960-as években vetették be. Az Ukrajnába szállított 1A5-ös variáns az 1980-as években állt hadrendbe először az NSZK haderejében.

A Leopard 1A5 supplied to Ukraine by Germany, Denmark and the Netherlands on Ukrainian soil. The first 20 were reportedly already delivered. pic.twitter.com/OKAGSSaFxO