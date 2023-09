Új fotók kerültek elő a szétlőtt orosz tengeralattjáróról

Az Infostart is beszámolt róla, hogy a múlt héten ukrán csapás érte a krími Szevasztopol haditengerészeti kikötőjét. Találatot kapott egy Ropucsa típusú deszanthajó és egy 877-es tervszámú (NATO-kód: Kilo-osztály) tengeralattjáró is, ami egyébként javítási munkálatokon esett át.

Fontos tudni, hogy az Oroszország által 2014-ben Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten lévő stratégiai fontosságú szevasztopoli hajógyárban építik és javítják az orosz Fekete-tengeri flotta hajóit és tengeralattjáróit. Ez a flotta indított drón- és rakétatámadásokat Ukrajna ellen.

A Rosztov-na-Donu Kilo-osztályú, dízelmeghajtású tengeralattjárót ért károkról eddig csak műholdfelvételeket tettek közzé, a nemrég nyilvánosságra hozott közeli fotók alapján azonban kijelenthető, hogy végleg kivonták a forgalomból – írja a Portfolio.

Az X-en posztolt fotókon jól látható, hogy

javíthatatlan állapotba került a tengeralattjáró és a képek azt is igazolják, hogy a jármű nem egy, hanem két találatot kapott.

Released photographs reveal the full extent of the damage endured by the 'Rostov-na-Donu' submarine following the attack that occurred last week. pic.twitter.com/MHKhkhG6BV — Oryx (@oryxspioenkop) September 18, 2023

Az oroszok egyébként elismerték, hogy három Storm Shadow cirkálórakéta is átjutott a légvédelmen és az egyik a Ropucsa II-es osztályba tartozó Minszk deszanthajót találta el, ami ugyancsak totálkáros lett. A másik két rakéta csapódott be a tengeralattjáróba, amelynek több ponton is komoly sérülést szenvedett a törzse.

⚡️Several powerful explosions were heard in the temporarily occupied #Sevastopol, Crimea, overnight. Russian occupation authorities reported a missile attack.



Local Telegram channels reported a fire at the Sevastopol Shipyard, which is a location for the construction and repair… pic.twitter.com/eR0vXIl3GC — KyivPost (@KyivPost) September 13, 2023

A Portfolio megemlíti, hogy a Kilo-osztályú tengeralattjárók eredetileg csak vízi célpontok támadására voltak alkalmasak, később viszont több járművet, köztük a Rosztov-na-Donut is felújították, amely két torpedó vetőcsőből cirkálórakétákat tudott kilőni.