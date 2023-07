Ismeretlen eredetű, henger alakú tárgy tartja lázban az ausztrálokat - videó

Nagyméretű, hengeralakú tárgyra bukkantak az ausztrál partoknál, a vizsgálatban részt vevő ausztrál űrügynökség nem zárta ki, hogy egy űrrakéta leszakadt darabjáról van szó - jelentette a The Guardian című brit napilap hétfőn.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna