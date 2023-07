Vonatok akadtak el a vihar miatt Romániában

Már a hét korábbi része is pozitív hangulatban telt a tőzsdéken, viszont az igazi lökést a tegnap megjelent amerikai inflációs adat adta, amely azt mutatta, hogy júniusban a vártnál nagyobb mértékben csökkent az infláció az Egyesült Államokban, és ezt a pozitív meglepetést a piacok is kedvezően fogadták, így már tegnap is jelentősen emelkedtek a tőzsdék. Úgy látszik azonban, hogy a lendület még a mai napon is kitarthat, hiszen az ázsiai tőzsdéken komolyabb emelkedést láttunk, Európában pedig a kezdeti bizonytalanság után délutánra határozott emelkedés alakult ki, valamint az USA-ban is végig kitartott a lendület.