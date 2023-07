Mégsem váltották le Valerij Geraszimov orosz tábornokot - videó

Feltehetően az orosz vezérkari főnök leváltásáról szóló korábbi nyugati sajtóhírek cáfolataként tehettek közzé most az oroszok Valerij Geraszimov tábornokról egy olyan videofelvételt, amelyben a katonai vezető az ukrajnai harcokról számol be - írja a vg.hu.

A nyilvánosság elől történt eltűnése után több mint két héttel Valerij Geraszimov orosz tábornok megjelent a nyilvánosság előtt. Ez azért fontos, mert a napokban több nyugati médium is arról számolt be, hogy a Wagner-csoport lázadása miatt leválthatták. Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezére ugyanis ezt egyik fő céljának nevezte a lázadása során.

Az orosz védelmi minisztérium azonban hétfő reggel közzétett egy videóklipet, amelyben Geraszimovot éppen a Krím-félsziget, valamint a Rosztovi és Kaluga régiók elleni ukrán rakétatámadások sorozatáról tájékoztatják katonái.

Russia releases video footage showing top Russian General Gerasimov hearing reports on Ukraine after claims that he was removed from the post of the commander of troops in Ukraine. pic.twitter.com/lQScP7ykJj