Zöld utat kapott Amerikában a laborban készített hús

Az egyik cég, a Good Meat, mely tojáshelyettesítő élelmiszert már gyárt, úgy nyilatkozott, azonnal meg is kezdik a termelést - írja a CNN. A laborban készülő csirkehúst hatalmas üstben állítják elő, amely a sörgyártásban használatos eszközökre emlékeztet.

A jóváhagyásig vezető út hosszú volt. A múlt héten az amerikai mezőgazdasági minisztériumtól kaptak jóváhagyást termékükre a cégek. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) a Good Meat és a másik vállalat, az Upside Foods részére is kiadott igazolást arról, hogy termékük biztonságosan értékesíthető.

A Good Meat Szingapúrban már értékesít laborban készült húst, termékét pedig kegyetlenségmentes élelmiszerként marketingeli. Az ilyen eredetű hús segíthet a klímaváltozás elleni küzdelemben is, mivel kiküszöböli az állattenyésztésből fakadó kibocsátást. A Good Meat egy washingtoni étteremmel is partnerséget kezdeményezett, és ahogyan a termelés nő, úgy továbbiakkal is kapcsolatba tervez lépni.

A szerdán kiadott, utolsó dokumentumot "ellenőrzési engedélynek" nevezik, amelyet a mezőgazdasági minisztérium Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrzési Szolgálata (FSIS) állít ki. Az ilyen engedélyre vonatkozó kérelmeket "szigorú eljárást követően hagyják jóvá, amely magában foglalja a cég élelmiszer-biztonsági rendszerének értékelését" – mondta az FSIS szóvivője szerdán.

Az Upside alapítója és vezérigazgatója, Uma Valeti óriási lépésnek nevezte az engedélyt egy fenntarthatóbb jövő felé, hozzátéve, hogy ez "alapvetően megváltoztatja, hogyan kerül a hús az asztalunkra".

Az Upside azt tervezi, hogy termékét a San Franciscó-i Bar Crenn étteremben mutatja be, de egyelőre nem közölte a bevezetés időpontját. Itt tapasztalatokat szerezhetnek arról, mit gondolnak a fogyasztók a termékről, később pedig más éttermekkel is együttműködnek majd, és a húst szupermarketekben is elérhetővé teszi.