Bombatámadással ér fel az amerikai szivárogtatás

Még mindig folyik a hajsza az Egyesült Államokban a szivárogtató vagy szivárogtatók után, akiket azzal vádolnak, hogy példátlanul nagy kárt okoztak az ukrajnai háborúról szóló katonai elemzések kiadásával. A dokumentumok a múlt héten tűntek fel a közösségi médiában, és tartalmazzák az ukrán és orosz harctéri potenciálról szóló elemzéseket. A szivárogatás különösen súlyos csapás Ukrajnára, miközben az Egyesült Államokkal együttműködő informátorokat is veszélybe sodor.

Most az is kiderült, hogy az ukrán légvédelem kifogyhat az egyik fontos lőszerből – akár már ezen a héten. A hírt több nyugati lap is közzétette, bár a dokumentumok valódiságát még nem sikerült alátámasztani.

Az ország légvédelmi erői nagyrészt a szovjet időkből származó S-300-as és a nagyhatótávolságú, föld-levegő, Buk rakétákból állnak. A városaikat védő ukránok ezekkel tudják lelőni az oroszok cirkáló-, ballisztikus és egyéb rakétáit. Viszont egy február 28-i keltezésű kiszivárgott feljegyzésben feltűnik az a becslés, hogy április 13-ra teljesen kifogyhatnak a Bukok, az S-300-ok pedig május 3-ig tartanak ki – ha, a februárban tapasztalt gyakorisággal használják azokat.

Az anyag szerint az ukránoknak 25 S-300-as rendszerük van hadrendben és azok a február végi összegzés szerint havi 200 rakétát használtak el. Az anyag további megállapítása, hogy május harmadik hetében elfogyhatnak azok a rakéták is, amelyek a katonaságot védik.

Ha ez bekövetkezik, akkor az oroszok viszonylagos biztonságban küldhetik Ukrajna ege fölé harci gépeiket

– amitől eddig óvakodtak. Az ukrán földi állások bombázása pedig veszélybe sodorhatja Kijev tervezett tavaszi offenzíváját. Ukrajna már hónapok óta kérleli nyugati támogatóit, hogy adjanak neki fejlett légvédelmi rendszereket és harci gépeket, például F-16-osokat.

Joe Biden amerikai elnök decemberben ígért egy darab Patriot légvédelmi egységet az ukránoknak, miközben eddig csak közép-európai országok adtak át MIG-29-es harci gépeket – amelyekkel hírek szerint néha gondok vannak.

A légvédelmi lőszer kifogyásának lehetőségét Ukrajna nem tagadta, de nem is akarta elismerni. Jurij Ignat ezredes, a légierő szóvivője úgy fogalmazott, hogy „a mennyiséggel vannak gondok. Sok nyugati légvédelmi eszközre van szükségünk a szovjet gyártásúak kiváltására, de nem mondom meg mennyire.”

A szivárogtatás nyomán Ukrajna közben kénytelen volt megváltoztatni néhány, a tervezett tavaszi ellentámadásra vonatkozó tervét. Ezt Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó szavai erősítették meg, aki úgy fogalmazott: „A stratégia nem változik, de a taktika – amely bármikor változhat – igen.”

Korábbi híradások szerint az elnöki hivatal a szivárogtatásra válaszul már módosította a terveket. Olekszij Danilov nemzetbiztonsági főnök harcias hangnemben utasította el a spekulációkat, de ő sem válaszolt érdemben. "Nem érdekel azok véleménye, akiknek nincs köze hozzá. Szűk azoknak a köre, akik információval rendelkeznek” – mondta.

