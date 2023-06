Egy egész páncélos oszlopot lőttek szét az oroszok, majdnem

"Eddig ez a legnagyobb ukrán harckocsizó egység, amelyet egyszerre, egy helyen lőttek szét a katonáink" - mondja a riporter. A felvételeken T-80-as tankok roncsai láthatók és mellettük - egy pillanatra - feltűnik az egyik elesett harckocsizó katona egyenruhájának részlete is.

Ezt szúrta ki a Twitteren publikáló NEXTA TV, majd kimerevítette a képet. Az elesett katona kabátujján ugyanis jól látszik egykori egységének jelvénye:

? The Russian Defense Ministry published a video of the "destruction of a column of AFU armored vehicles" on its Telegram channel, showing a destroyed T-80 tank along with its crew. As it turned out, the tank and crew were not Ukrainian, but Russian. pic.twitter.com/LzqoPmGnam