Közlekedési tragédia Philadelphiánál, lángolt a híd - videó

A helyszíni beszámolók szerint az autópálya közelében robbanások voltak, mielőtt a kétszer négysávos autópálya egyik fele beomlott Philadelphia közelében.

Sérülés nem történt, ugyanakkor az I-95-ös, több államot összekötő autópályát ezen a szakaszon lezárták, ezért komoly közlekedési fennakadások vannak a nagyváros térségben, a járműveknek csaknem 70 kilométeres kerülő kell tenniük.

A szövetségi közlekedési minisztérium pénzt biztosít az útvonal járhatóvá tételére.

