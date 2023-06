Lebukott a hamisító: a Leopard tankot nem ott és nem akkor lőtték ki

Orosz források drónról készült felvételeket tettek közzé, amelyek állítólag az ukrán ellentámadásról készültek a Zaporizzsja régióban lévő Orihiv város környékén. A fényképeken két, német gyártmányú Leopard 2A4 harckocsi látható számos lövészpáncélossal, köztük amerikai M113-as gyalogsági harcjárművekkel együtt. A páncélosokat az orosz tüzérség lötte, és a képeken az látszik, hogy több jármű is találatot kapott. Moszkvában közölték, hogy eddig már legalább 16 nyugati páncélost megsemmisítettek.

A felvételeket közreadó OSINTdefender nevű, szabad hozzáférésű hírszerzésű adatokkal dolgozó portál szerint amennyiben a fotók valódiak, akkor ez lehet az első bizonyítéka annak, hogy az ukránok már bevetették a Leopard 2-es tankokat és azokból el is vesztettek néhányat.

Russian Sources have released Drone Images that reportedly show the Ukrainian Offensive yesterday near the City of Orikhiv in the Zaporizhzhia Region, in the Photos there appears to be at least 2 German-Produced Leopard 2 Tanks alongside a number of APCs including American M113… pic.twitter.com/V5e41pQY9A