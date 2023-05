Harry volt testőre is megszólalt: nem jól védik a herceget

"A csapat, amely jelenleg védi, még soha nem foglalkozott olyan ismert hírességgel, mint Harry és Meghan" - mondta el az extestőre Harry kapcsán az ITV Good Morning Britain című műsorában csütörtökön.

"Tanácsot kellene kérniük a védelmével kapcsolatban, és nem tudom, hogy a New York-i rendőrséget milyen mértékben vonták be, de ez olyan helyzet, amit megfelelően kell menedzselni" - mondta a The Guardian cikke szerint.

A herceg szóvivője szerdán este könyörtelen, majdnem katasztrófába torkolló, kétórás autós üldözésről beszélt, de egy taxisofőr, a New York-i rendőrség és paparazzik maguk sem teljesen így emlékeznek az esetre.

Wharfe szerint a paparazzikkal lehet beszélni, bár tudnak kellemetlenek is lenni, de nem arra törekszenek, hogy valaki halálát okozzák.

Kedden este Harry, valamint felesége, Sussex hercegnéje és Meghan édesanyja állítólag "könyörtelen üldözésnek" volt kitéve: fél tucat elsötétített jármű követte őket szóvivőjük szerint, aki az autós üldözést majdnem katasztrofálisnak minősítette.

Ütközés, baleset vagy sérülés a New York-i rendőrség szerint nem következett be. Az eset kapcsán ugyanakkor sokaknak jutott eszébe Harry édesanyjának, Diana hercegnének 1997-es halála: paparazzik üldözték őt Párizsban, amikor autóbalesetet szenvedett. Harry mostani csapatának egyik tagja, Chris Sanchez szerint az üldözés kaotikus volt és lehetett volna tragédia is a vége. Egy taxis, aki egy darabon vitte őket, közel sem látta ennyire rossznak a helyzetet.

New York polgármestere, Eris Adams elítéli a Harryéket üldözőket, de azt kétli, hogy két óráig tartott volna az üldözés.

Az ITV Good Morning Britain című műsorának csütörtökön névtelenül nyilatkozó egyik paparazzi sofőrje "nagyon feszültnek" nevezte a helyzetet, amelyben megpróbált lépést tartani a pár járművével, és azt állította, hogy a sofőrjük "katasztrofális élményt" okozott.

"Nagyrészt én vezettem, próbáltam lépést tartani a járművekkel. Sokféle manőverrel próbáltak eltűnni előlem. A sofőrjük igazán katasztrofálisan vezetett, én sokkal lassabban hajtottam mögöttük és reméltem, hogy szemmel tudom őket tartani. Hogy az egész veszélyes és katasztrofális volt, az több mint valószínű, az ő sofőrjük miatt alakult így" - fogalmazott.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Victoria Jones