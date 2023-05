New York betiltja a súlyalapú diszkriminációt

Az amerikai társadalom 40 százaléka elhízott, és kutatások szerint súlya miatt sok embert diszkriminálnak is az országban. Ez nők esetében akár alacsonyabb munkabért is jelenthet - írja a BBC.

Shaun Abreu, a város egyik tanácsosa szerint a súly szerinti megkülönböztetés "olyan csendes teher, amelyet az érintett embereknek eddig el kellett viselniük.

A döntésig vezető nyilvános meghallgatások során az ötlet támogatói arra hivatkoztak, hogy az éttermekben és színházakban nehezen találnak helyet, a lakások bérbeadói elküldik őket, a városi kerékpármegosztó program használatával kapcsolatosan is súlykorlátozásokba ütköznek.

Abreu tanácsos úgy fogalmazott: amikor a koronavírus miatti lezárások idején 18 kilogrammot szedett fel, a saját bőrén tapasztalta meg, mennyire másként bánnak vele. Ezeket az embereket senki sem védi meg, vélekedett.

"Diszkriminálják őket jogorvoslat nélkül, és a társadalom szerint ez teljesen rendben van" - mondta.

A törvényt várhatóan még ebben a hónapban aláírja New York polgármestere: 44-5 arányban fogadták el, annak ellenére, hogy egyesek szkeptikusak voltak.

A New York-i városi tanács kisebbségi vezetője, Joseph Borelli azt mondta, aggódik amiatt, hogy a törvény felhatalmazza a New York-iakat arra, hogy "bárkit és bármit bepereljenek".

"Túlsúlyos vagyok, de nem vagyok áldozat. Senkinek sem kellene rosszul éreznie magát miattam, kivéve az inggombjaimat" - mondta.

Michigan államban 1976 óta tilos a súly alapján történő munkahelyi diszkrimináció, és néhány más városban, köztük San Franciscóban és Washingtonban is van ilyen jogszabály. Hasonló javaslatokat New York mellett Massachusettsben, Vermontban és New Jerseyben is benyújtottak.

Tegan Lecheler, a National Association for the Advancement of Fat Acceptance vezetője szerint

ez nem egészségügyi, hanem polgárjogi kérdés,

ami arról szól, hogy az emberek egy része biztonságban érzi-e magát és tartózkodhat-e bizonyos terekben.

New York emberi jogi törvénye már most is tiltja 27 jellemzőn alapuló megkülönböztetést lakhatás, munka és nyilvános szálláshelyek területén, beleértve az életkori, a családi állapot alapján kialakuló, a fogyatékosságon alapuló és a származást figyelembe vevő diszkriminációt.

A törvényjavaslat a testsúlyt és a magasságot is felveszi erre a listára, ugyanakkor kivételeket tesz az olyan munkahelyekre, ahol a testsúly és a magasság "jóhiszemű szakmai követelmény", vagy ahol közegészségügyi és közbiztonsági okok indokolják azt.

