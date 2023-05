Vlagyimir Putyin furcsa társaságban nézte végig a május 9-i katonai parádét

A NEXTA hírcsatorna, a Twitteren tette közzé, kik is voltak Putyin elnök néző társai. A jobbján nem más ült, mint az a Jurij Dvojkin, aki második világháború után a szovjet titkosszolgálat az NKVD, ukrajnai műveleteit vezette. Az volt a feladata, hogy felszámolja a szovjetellenes ukrán nacionalista csoportokat, amelyek még az 1950-es évek közepén is fegyveres harcot folytattak országuk függetlenségéért.

Vlagyimir Putyin balján is egy titkosszolgálati veterán foglalt helyet. Név szerint: Gennagyij Zajcev, aki a KGB magas rangú tisztjeként vett részt 1968-ban, az úgynevezett "prágai tavasz" leverésében. Az 1968 márciusától augusztusig tartó időszakot nevezik így, amikor az akkori kommunista állam vezetője, Alexander Dubček, megpróbálta a kormányzás liberalizálását és az "emberarcú szocializmus" megteremtését.

Mint a Csehszlovák Kommunista párt első titkára, Dubček igyekezett meggyőzni a Szovjetunió vezetőit, hogy ő továbbra is baráti viszonyt akar velük. Azt próbálta elérni, hogy Moszkva tekintse a reformokat csehszlovák belügynek. Azonban próbálkozásai kudarcot vallottak és a prágai tavasznak 1968. augusztus 21-én véget vetett a szovjet és más - köztük a Magyar Néphadsereg - csehszlovákiai bevonulása. Alekszander Dubcek, mielőtt egy katonai repülőgépen a padlóhoz láncolva Moszkvába szállították volna, arra szólította fel a népet, hogy ne álljanak ellen.

At the May 9 parade, #Putin was surrounded by veterans of the Soviet secret services who had not fought against the Nazis.



At the right hand of the dictator sat NKVD veteran Yuri Dvoikin, who suppressed the anti-Soviet underground in #Ukraine. On the left is Gennady Zaitsev, a… pic.twitter.com/Um0c02SuXf — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2023