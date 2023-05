Verekedésbe torkollt egy nemzetközi konferencia Ankarában - videó

A lökdösődés akkor kezdődött, amikor az ukrán küldöttség tagjai saját zászlójukat bontották ki, miközben az orosz delegátus beszélt. A Twitteren közzétett videó első részében még csak ez a civakodás látható.

De amikor az orosz küldöttség titkára, Valerij Sztavitszki kitépte a lobogót az ukránok kezéből, elszabadultak az indulatok. A tanácskozás török elnöke hibába próbálta erélyes felszólításokkal csillapítani kedélyeket, az orosz és ukrán küldöttek egymásnak estek.

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey - the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.



In the first video, Ukrainian MPs unfolded the flag of their country during the speech of the Russian representative, after which a scandal broke out and the Turkish… pic.twitter.com/kDazVGHwkC — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2023