Nem mindennapi felvételek készültek az Adrián - videó, képek

"Ezt a gyönyörűséget Vis mellett tapasztaltuk horgászat közben. Drónunk rögzítette a kristálytiszta tengert és a tagolt partvidéket, valamint ezeknek a szelíd óriásoknak a káprázatosságát, természetes élőhelyükön" - írta Stefan Torres, a felvétel tulajdonosa a YouTube-on található videó alá.

A gyönyörű állatok egyáltalán nem vették észre, hogy van valaki a közelükben, így természetesen viselkedtek, és szerencsére nem zavarták meg őket - írta a lap, hozzátéve, hogy vélhetően élelmet kerestek, teljes nyugalommal és zavartalanul.

A bálnák számára a legnagyobb veszélyt az ember jelenti

- hangsúlyozták. Az emberek által termelt műanyag hulladékot is megeszik, mert azt hiszik, hogy plankton. A hajók zaja megzavarja kommunikációjukat és szaporodásukat, nem beszélve az esetleges ütközésekről, amelyek következtében el is pusztulhatnak - fűzték hozzá.

"Jónéhány példányt látni az Adrián, ahogy nyugodtan, elégedetten, az emberektől zavartalanul élik az életüket" - húzták alá. Az Adrián jellemzően nem látni bálnákat, de tavasszal és nyáron néhány példány fel-felbukkan a dél-dalmáciai és közép-dalmáciai szigeteknél. Fin #whales are (back) in the #Adriatic! We regularly see them or get info on their presence in central Adriatic in the spring but this year a group of five (or more) was filmed almost in front of our field base on #Visisland! Welcome big gals & fellas! https://t.co/2TBl8RJVCT pic.twitter.com/7oGkpQ4zRD — Blue World Institute (@BlueWorld_Inst) May 2, 2023

Horvátországban védett állat a bálna. A horvát Kékvilág Tengerkutatási Intézet minden évben felhívja a figyelmet, hogy az állatok békések, a helyiek és a turisták ne közelítsék meg őket, ne ingereljék és ne kövessék őket hajókkal.

Fotókat és videókat azonban szívesen fogadnak, mert segíthet a kutatóknak munkájukban, hogy minél többet megtudjanak az Adriai-tengerben úszó nagytestű emlősökről.

