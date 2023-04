Fegyencek a fronton – így harcolnak orosz elitéltek tízezrei Ukrajnában

Bár az orosz hadtörténelemben egyáltalán nem ismeretlen a katonák tömegeinek feláldozása, a mai társadalom egyáltalán nem viseli el a hatalmas veszteségeket. Már a korábbi két háború, az afganisztáni konfliktus és a két csecsen hadjárat is komoly feszültségeket okozott. Amikor azonban az ukrajnai veszteségek pótlására Vlagyimir Putyin részleges mozgósítást rendelt el, legalább kétszázezer orosz férfi hagyta el sietve az országot.

A Kreml vezetői számára nyilvánvalóvá vált, hogy másképpen kell megoldaniuk a katonák pótlását. Ehhez kínált remek megoldást a Wagner csoport nevű magánhadsereg, amely korábban főleg az orosz hadseregtől leszerelt katonákat alkalmazott. Ezek a jól képzett zsoldosok aztán kétes hírnevet szereztek a Wagnernek Afrikában és a Közel-Keleten is.

Ellenben az ő elvesztésükkel nem kellett elszámolnia a védelmi minisztériumnak, és a dolgok jelenlegi állása szerint ha megsebesülnek vagy elesnek, nem számíthatnak olyan kártérítésre sem, mint a hadsereg tagjai. Bár az amerikai Institute for the Study of War (ISW) egyik legutóbbi jelentésében már arról számolt be, hogy a moszkvai törvényhozás rövidesen módosíthatja ezt, és

A keményen védekező ukránok még a legjobban képzett orosz csapatokat is megtizedelték, sőt még az olyan elitegységeket felmorzsolták, mint a 155. tengerészgyalogos dandár vagy a tatár önkéntesekből álló Alga zászlóalj. Nem csoda, hogy a Wagner csoport is hamar emberhiánnyal kezdett küzdeni.

És ekkor jött a zsoldossereg vezérének nagy ötlete. Jevgenyij Prigozsin mint egykori köztörvényes elítélt jól ismerte az orosz börtönök világát. Tudta, hogy a szabadulás ígéretével meg jókora zsold ellenében bőven lesz "önként jelentkező" a zsoldoscsapatba. Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője. Forrás:Twitter/NEXTA

A fegyenceknek hathavi katonai szolgálatot kell vállalniuk, cserébe, ha túlélik, akkor amnesztiát kapnak és persze napi 11 500 rubel zsoldot, ami több mint 48 ezer forintnak felel meg. Erről az amerikai PBS tévétársaság hírműsorának nyilatkozott Olga Romanova, az Oroszország a rácsok mögött nevű emberjogi szervezet igazgatója. Maradandó rokkantság után a Wagner csoport több mint négymillió rubelt (17,5 millió forintot), halál esetén pedig hatmillió-ötszázezer rubelt (27 millió hatszázezer forintot) fizet.

így ez év február elejéig már ötvenezer elítélt állt be a Wagner csoporthoz.

Arra azonban egyikük sem számított, hogy csak könnyen feláldozható ágyútölteléknek kellenek. Az egyik, ukrán hadifogságba esett egykori orosz elítélt azt mesélte az amerikai tévécsatornának, hogy amint aláírta a szerződést, repülővel Kelet-Ukrajna oroszok által megszállt területére vitték, ahol egy hónapos katonai kiképzést kapott, majd harcba vetették. Egy falut kellett elfoglalniuk, de a rohamozó csapat tagjai szinte az utolsó emberig elestek. Egyedül ő élte túl a támadást, és fogságba esett. Ukrajnában elesett Wagner-zsoldosok sírjai. Forrás:Twitter/NEXTA

A Wagner vezetője, Prigozsin igyekszik feltétlen engedelmességre kényszeríteni a fegyencekből verbuválódott alakulatait. Mint mondta, mindenkitől elvárás, hogy a végsőkig harcoljon. "Ha fogságba esne, akkor pedig használja a kézigránátot, ahogy tanítottuk neki a kiképzésen" – nyilatkozott a PBS-nek Prigozsin. A megadás ugyanis árulásnak minősül, amiért halálbüntetés jár. A közösségi médiát is bejárták azok a videók, amelyeken kőtörő kalapáccsal verik szét az árulónak minősített zsoldosok fejét. De a pár hónapja Norvégiába szökött egykori wagneres alegységparancsnok is arról számolt be, hogy jó néhány csoportos kivégzésen vett részt, ahol parancsmegtagadókat gyilkoltak meg társaik szeme láttára.

Az elítéltekből lett újoncokat a Wagner csoport régebbi tagjai sem különösebben becsülik. Mindig a támadások első vonalában hajszolják őket előre, nem törődve a veszteségekkel. Visszavonulni nem lehet, mert azt ugyanúgy halállal büntetik, mint az engedetlenséget. A Wagnerrel együtt harcoló reguláris orosz csapatok katonái mélyen lenézik a börtönlakókból lett zsoldosokat. Az egyik volt fegyenc azt mesélte, hogy többször rájuk lőttek a saját vonalaik mögül, a hivatásos tisztek pedig egyáltalán nem vették őket emberszámba. Persze a fegyenczsoldosok többnyire rászolgálnak erre. A már idézett ISW pár nappal ezelőtt arról számolt be, hogy a bűnözőkből verbuvált katonák többtucatnyi ukrán gyereket, köztük alig pár éveseket mészároltak le és gyakran kegyetlenkednek az elfoglalt területek civil lakosságával is. Az ukrán hadifoglyok lemészárlása pedig külön élvezet számukra. Wagner zsoldosok Ukrajnában. Forrás:Twitter/James Porrazzo

Viszont az orosz társadalom kifejezetten pozitívan reagált arra, hogy elítélteket küldenek a front legveszélyesebb részeire. Olga Romanova szerint az általános vélekedés az, hogy inkább egy bűnöző vesszen oda, mint egy tisztességes fiú vagy családapa.

A harcokat túlélő és így szabadulást nyerő fegyencek ugyanakkor további problémákat okoznak. Ivan Rosszomahint gyilkosságért tizennégy év börtönre ítélték. Azonban beállt a Wagner csoportba és miután túlélte az ukrajnai szolgálatot, hazaengedték. Falujában, a kirovi kormányzóságban lévő Novij Burecben egy hétig részegen kóborolt és egyik kezében baltával, a másikban vasvillával fenyegette az embereket. Aztán a falubeliek megtalálták az édesanyja összeszurkált holttestét. A volt zsoldost gyilkosság gyanújával letartóztatták.

Heroes of Russia: The convicted "Wagner" PMC mercenary returned from the war zone and was again accused of murder



Ivan Rossomakhin, a resident of the village of Novy Burets (Kirov region), was sentenced to 14 years in prison for murder in 2020. After the start of the war, he was… pic.twitter.com/DlVwHbHKl2 — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023