Titkot árult el II. Erzsébetről az egykori canterbury érsek

Lord George Carey szerint a királynő maga mondta neki egy alkalommal, hogy ő nem mondhat le a trónról - írja a Sky News. Erre akkor került sor, amikor Carey saját lemondását nyújtotta be 70 éves korában, 2002-ben.

Az egykori érsek a The Real Crown: Inside the House Of Windsor (Az igazi korona: a Windsor-ház belülről - a szerk.) című, ötrészes sorozatban szólal meg, felidézve a királynővel folytatott beszélgetését.

"Emlékszem, elmentem a királynőhöz, hogy beadjam a lemondásomat, és azt mondtam: "Felség, eljött az idő". Ő rám nézett, és nagyjából azt mondta: 'Ti jöttök és mentek, én nem mondhatok le, nem adhatom meg magam - nekem tovább kell mennem'. Azt feleltem neki: az Úr azt mondja nekem, hogy 70 éves koromban mennem kell. És tudtam, hogy ő úgysem mondana le soha" - fogalmaz a sorozat utolsó részében.

Carey 1991-2002 közt volt Canterbury érseke, részt vett Diana temetésén, valamint ő lett az első, aki nőket szentelt pappá.

Elmondása szerint Kamilla királynéval titkos találkozón beszélt először saját fia lakásán, hogy megismerhesse őt, mielőtt a királyi család tagja lesz. Emlékei szerint Kamilla a találkozón Károllyal való szerelmük kezdeti időszakáról is nyíltan beszélt. Az érsek intelligensnek, kedvesnek és szépnek látta őt.

"Beszélgettünk a Károllyal való kapcsolatáról, egészen tinédzserkorukig visszamenőleg. Miután elment, azt mondtam magamban, kizárt, hogy valaha is másként kezeljem, mint egy igazán kedves emberi lényt, aki mélyen szerelmes Károlyba. Ez hatással volt rám, amikor más emberekkel beszéltem a színfalak mögött, reméltem, hogy lesz továbblépési lehetőségük - és azt hiszem, így is lett" - mondta el.

