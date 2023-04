A videó Wagner katonák egy csoportját mutatja. Az egyikőjük, fején kamerával, nézelődik, a többiek a romos fal mögött lapulnak.

Egyszer csak a katona fejlövést kap, megtántorodik, majd védettebb helyre botorkál, de láthatóan nincs különösebb baja.

A felvételt lelassítva az látszik, hogy a golyó a fején levő kamerát találja el, de legalábbis annak a pántját, ezért pattanhatott le a sisakról.

The bullet hit the head of PMC "Wagner" mercenary, but he survived, as there was no brain inside. pic.twitter.com/98qPINxCQe — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023