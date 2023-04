A Nemzeti Gárda egy tagja szivárogtathatta ki a Pentagon titkos iratait, letartóztatták - videó

A 21 éves férfi a vezetője állítólag annak az online csoportnak, amelyben megosztották a kiszivárogtatott dokumentumokat. A csoportnak nagyjából 30 tagja van - írja a Sky News.

A The New York Times leplezte le interjúk és dokumentumok alapján elsőként a férfi identitását, akinek egy ideje a nyomában voltak már, és a Szövetségi Nyomozó Irodára (FBI) hivatkozva a Fox News és a CNN azt írta, hogy már le is tartóztatták.

A letartóztatásról bemutatott filmfelvétel szerint rendőrségi autókkal és páncélozott járművel közelítették meg a gyanúsított tartózkodási helyét, majd egy közeli börtönbe vitték.

Ezzel egy időben a védelmi minisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján annyit közölt, hogy

szándékosan elkövetett bűncselekményről van szó.

Pat Ryder elmondta, hogy az érvényben lévő, a minősített iratok kezelésére vonatkozó előírások nyilvánvaló megsértéséről van szó. Hozzátette, hogy a Pentagon felülvizsgálja azok körét, akik hozzáférhetnek a minősített iratokhoz, és úgy fogalmazott, hogy "mindig minden helyzetből tanulnak".

A kiszivárgott iratok - bár némelyikkel kapcsolatosan felmerül, hogy valós adatokat tartalmaz-e - Ukrajna potenciális sebezhető pontjait is feltárják, illetve az országban jelen levő nyugati különleges erőkről is árulkodnak. Joe Biden elnök is arról beszélt, hogy aggasztja a kiszivárogtatás ténye.

A Discord csevegőszobában "OG" néven ismert gyanúsított, aki a kiszivárogtatások mögött állt, a Washington Post cikke szerint azt állította, hogy napjának egy részét egy olyan biztonságos létesítményben töltötte, ahol a telefonok használata tilos volt.

A férfi kezdetben begépelte és így osztotta meg a szigorúan titkos dokumentumok tartalmát, hogy a különböző országokból származó 25 fős tagság olvashassa azokat, később inkább fotózta ezeket. A Discord-csoport egy másik, a Washington Postnak nyilatkozó tagja szerint OG az államtitkok megosztásán kívül fontosabb eseményeket is megjósolt, még mielőtt azok címlapra kerültek volna.

A Pentagon a botrány méretét a 2013-as Edward Snowden-szivárogtatáshoz hasonlította, és nagy erőkel keresi az elkövetőt. A kiszivárgott adatokból egyre világosabb, milyen messze elér az amerikai hírszerzés keze: az iratok az orosz kormányon belüli harcokról is szólnak,

azt a képet festik, hogy a Kreml falai közt viszályok dúlnak.

A kiszivárgott iratokban foglaltakat több ország tagadta. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a következő kommentárt adta a Sky News-nak a kiszivárogtatás kapcsán: "Mint mindenki más, mi sem tudjuk, mennyire hitelesek ezek a dokumentumok. De még ha el is vonatkoztatunk tőlük, jóval azelőtt, hogy ezek a dokumentumok megjelentek volna, voltak információink arról, hogy számos kiképző, köztük a britek, és harcosok vesznek részt a katonai akciókban" - mondta.

