Bolondok napja – Uniós reakció arra, hogy Oroszország lett az ENSZ BT elnöke

Borrell szerint az, hogy Oroszország szombaton átvette a biztonsági tanácsi elnökséget "illő tréfa április elsejéhez, a bolondok napjához". Rámutatott: "annak ellenére, hogy Oroszország a Biztonsági Tanács állandó tagja, folyamatosan megsérti az ENSZ jogi kereteinek alapjait".

A Biztonsági Tanács elnöksége havonta váltakozik, az öt állandó tag és a tíz nem állandó tag ábécésorrendben váltja egymást.

A Biztonsági Tanács első ülésére az orosz elnökség alatt hétfő reggel kerül sor, a vezetők zárt ajtók mögötti tárgyalásokon döntenek havi munkaprogramjukról. Az orosz küldöttséget Szergej Lavrov külügyminiszter vezeti.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023