Törökország meglépte azt, amire a NATO és a finnek vártak

A NATO 30 tagállamából már csak Törökországnak kellett hozzájárulnia Finnország csatlakozásához.

A török parlament jelenlévő 276 képviselője egyhangúlag hagyta jóvá a csatlakozási jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényt.

Ezzel megnyílt az út Helsinki teljes jogú tagsága előtt az észak-atlanti szövetségben. Finnország a török jóváhagyást és a még szükséges formalitásokat követően akár már a jövő héten a NATO 31. tagállama lehet.

Finnország a szomszédos Svédországgal együtt tavaly májusban adta be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Ahhoz, hogy a két állam a szervezet tagjává váljon, mind a 30 NATO-tagállamnak el kellett fogadnia és ratifikálnia kellett a szervezet bővítését.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtök este Twitter-üzenetben üdvözölte a török ratifikációt, hangsúlyozva, hogy ezzel "a NATO családja erősebb és biztonságosabb lett".

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023