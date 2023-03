Novák Katalin aláírta, Sanna Marin reagált rá

„Remélem, hogy az Országgyűlés ugyanilyen bölcs döntést hoz Svédország kérelméről is” – írta Novák Katalin.

Hétfő este az Országgyűlés elfogadta a Finnország NATO-csatlakozási kérelmét ratifikáló javaslatot, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium több mint nyolc hónappal ezelőtt nyújtott be a parlamentnek. A szavazáson részt vevő képviselők közül 182-en igennel, hatan pedig nemmel voksoltak. Svédország NATO-csatlakozási kérelméről később születik döntés.

A törvény, amely szerdán hatályba lépett, a Magyar Közlöny keddi számában is megjelent.

Today I signed the law ratifying Finland's #NATO accession. I had a ? call with the ?? Pres. @niinisto, who thanked me for ??'s support. We agreed to strengthen the relationship btw ??&??. I hope that the ??Parliament will soon take the same wise decision on the accession of ??. — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 28, 2023